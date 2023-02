Lisboa. Rua do Arsenal fechada um mês para obras de requalificação

A Rua do Arsenal, entre a Praça do Município e a Rua do Ouro, em Lisboa, vai encerrar à circulação rodoviária a partir de quarta-feira, situação que, previsivelmente, durará "um mês", para requalificação do pavimento.

O corte do trânsito automóvel será na "Rua do Arsenal, no troço compreendido entre a Praça do Município e a Rua do Ouro", e aplicar-se-á a partir de quarta-feira, 1 de março, e "pelo prazo previsto de um mês, para a realização de trabalhos de requalificação do pavimento", informou a autarquia.

Em comunicado, o município explicou que esta intervenção se insere na requalificação do pavimento da Rua do Arsenal, Rua do Ouro e topo norte da Praça do Comércio.

"A intervenção abrange nesta primeira fase a Rua do Arsenal e, em fases posteriores, a Rua do Ouro e o topo norte da Praça do Comércio e consiste na substituição integral da base do pavimento que será reforçada para dar resposta ao fluxo rodoviário, com vista a dotar as vias de melhores condições de segurança de circulação", adiantou a câmara, sob a presidência de Carlos Moedas (PSD).

De acordo com a autarquia, a realização dos trabalhos será faseada, de modo a reduzir os impactes no quotidiano dos cidadãos que habitualmente circulam nesta zona.

Nesta primeira fase, "as restrições rodoviárias terão apenas implicações na circulação dos transportes públicos", referiu o município.

Durante o corte do trânsito rodoviário na Rua do Arsenal, os transportes públicos passarão a fazer os seguintes percursos: Sentido Cais do Sodré/Rossio - Av. Ribeira das Naus - Rua dos Arameiros - Rua da Prata - Rua de S. Julião - Rua da Madalena; Sentido Rossio/Cais do Sodré - Rua do Ouro - Praça do Comércio - Rua dos Arameiros - Av. Ribeira das Naus; Sentido Santa Apolónia/Cais do Sodré - Av. Infante D. Henrique - Praça do Comércio - Av. Ribeira das Naus - Cais do Sodré; e Sentido Cais do Sodré/Santa Apolónia - Cais do Sodré - Av. Ribeira das Naus - Praça do Comércio - Av. Infante D. Henrique.

Neste âmbito, a Câmara de Lisboa acrescentou que "o acesso a veículos de emergência, residentes e zonas de cargas e descargas estará sempre assegurado".