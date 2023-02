Greve de professores. Sindicatos vão contestar serviços mínimos decretados para dias 2 e 3 março

A Fenprof anunciou, esta segunda-feira, que vai recorrer aos tribunais depois de o Colégio Arbitral ter decidido a favor dos serviços mínimos para as greves de professores a 2 e 3 de março.

O anúncio foi feito ao final da tarde desta segunda-feira por Mário Nogueira, secretário-geral da Federação Nacional dos Professores (FENPROF), que antecipa que qualquer decisão virá “fora de prazo porque já foram as greves”.



Mário Nogueira refere que, por isso, anteciparão "esta ação em tribunal, quer com a intimação, quer com a providência cautelar”. O líder da FENPROF afirmou ainda, em conferencia de imprensa, em Coimbra, que cada uma das nove organizações sindicais vai dar entrada das ações, “algumas no Porto, outras em Lisboa, dependendo da sede social, das organizações”.



Decisão é ilegal, diz Mário Nogueira

O secretário-geral da FENPROF afirmou, e repetiu por diversas vezes ao decretar serviços mínimos para os dias 2 e 3 de março, o Colégio Arbitral está a incorrer numa ilegalidade.

Mário Nogueira explicou que há dois motivos que o levam a afirmar que se trata de "uma ilegalidade". Por um lado, o facto de “a própria entidade requerente", o Ministério da Educação, ter desistido dos serviços mínimos. E, mesmo assim, “o Colégio Arbitral reuniu” e determinou esses serviços, lamentou Mário Nogueira, acrescentando que os serviços mínimos agora decretados “não incidem sobre aquelas atividades das escolas que a lei estabelece” como, por exemplo, a época de exames.

De recordar que o Colégio Arbitral decretou serviços mínimos para a greve de 2 e 3 março, pelo que têm de ser cumpridas três horas de aulas, que para as crianças do pré-escolar e alunos do 1.º ciclo devem obrigatoriamente terminar perto da hora do almoço, à semelhança dos serviços mínimos decretados por causa da greve do Sindicato de Todos os Profissionais de educação (STOP).