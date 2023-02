Gouveia e Melo. Tráfico de droga no sul pode corromper sociedade e até autoridades

O Chefe do Estado-Maior da Armada e da Autoridade Marítima Nacional, o Almirante Gouveia e Melo, alerta para o aumento de redes criminosas de tráfico de droga a sul do país, fruto de uma mudança legal espanhola que empurra traficantes para águas e costa portuguesas.

Em entrevista à Renascença, Gouveia e Melo aponta a necessidade de melhorias legais para que se consiga fazer justiça quando os traficantes são detidos, para não serem libertados sem depois comparecerem a julgamento. Defende ainda um aperto legal para afastar as embarcações do tráfico das águas portuguesas.

O Chefe do Estado-Maior da Armada revela ainda que o tráfico de droga por via marítima movimenta milhares de milhões de euros e que, em média, passam mais de quatro mil toneladas de estupefacientes por ano do sul da Península Ibérica para o norte da Europa.

Dados da Autoridade Marítima revelam que só nos primeiros dois meses deste ano foram apreendidas mais de 16 toneladas de droga, o mesmo valor intercetado por via marítima em todo o ano passado.

Têm sido muitas as notícias e comunicados sobre apreensões de droga nas águas a sul do país. O mediatismo corresponde ao aumento da criminalidade?

O fenómeno do tráfico de droga por via marítima no sul do país já existia há muitos anos. No entanto, face a algumas mudanças legislativas do lado espanhol, o tráfico desviou-se bastante para Portugal. Usa agora a zona sul como zona de desembarque para o tráfico que é destinado à Europa, particularmente do norte. Estamos a ter maior incidência desses fenómenos.

As redes marroquinas e espanholas estão agora a envolver portugueses e isto gera um fenómeno de desestruturação junto das áreas mais vulneráveis da sociedade e até alguma desestruturação eventual das próprias autoridades.

O que revelam os dados de 2021 e 2022 em matéria de tráfico?

Tem havido um aumento progressivo do tráfico de haxixe através da região sul de Portugal.

Com o esforço que a Marinha fez nos últimos tempos, só num mês apanhou o equivalente às operações do ano passado. Isto tem duas componentes: o aumento do tráfico e o aumento também da fiscalização.

As redes marroquinas e espanholas estão a envolver portugueses e isto gera um fenómeno de desestruturação junto das áreas mais vulneráveis da sociedade e até das próprias autoridades.

Há mais apreensões de embarcações ou as operações são mais ao nível da dissuasão?

Temos apreendido bastantes embarcações, muitas abandonadas. Quando os traficantes estão em risco, atiram droga para o mar e fogem numa ou outra embarcação para Marrocos ou para o estreito de Gibraltar. No entanto, temos apreendido mais e elas são retidas por nós e usadas, por ordem judicial, para combate a este tráfico.

As embarcações não são reclamadas, porque são usadas numa atividade ilícita. Os donos não podem dizer que as estavam a usar, são embarcações que não estão registadas, sem bandeira, acabam por ficar do lado das autoridades e são-nos muito úteis.

São também mais sofisticadas?

Têm mais resistência estrutural, mais motores e mais rápidas. Há dez anos davam 40 nós e agora dão 70 nós, mesmo com mar alto. Têm mais sistemas de navegação, de comunicação satélite para coordenarem desembarques e a rede tem logística própria.

[Há] um conjunto de embarcações que servem de tanques para atuarem mais junto da costa e depois há as embarcações que servem de lebre e andam a entreter as autoridades, a desviá-las dos sítios do desembarque.

Seguem muitos traficantes a bordo?

Os traficantes das embarcações de apoio e lebre são dois a três no máximo.

Já nas que levam a droga são quatro a seis tripulantes, porque levam carga, que exige força e meios para descarregar para terra.

E que detenções fizeram?

Temos detido muitos nas embarcações com droga. Outros acabam por deitar a droga para o mar e outros conseguem ainda fugir, mas depois têm avarias e são apanhados em barcos com combustível a bordo.

Todos são apresentados ao sistema judicial português.