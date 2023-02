Gaia investe 2,5 milhões de euros em três elevadores para ligar Jardim do Morro ao centro histórico

A Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia vai investir 2,5 milhões de euros na instalação de três elevadores entre o Jardim do Morro e a Rua Cândido dos Reis, anunciou hoje o vice-presidente. .

No final da reunião do executivo municipal, e em declarações aos jornalistas, Patrocínio Azevedo referiu que o concurso público já foi lançado, mas ficou deserto. .

"Estamos a lançar outro concurso", sublinhou. .

Os elevadores vão permitir fazer a ligação entre a cota alta e a baixa daquela zona da cidade e vai ser uma mais-valia na circulação das pessoas, nomeadamente daquelas com mobilidade reduzida, considerou. .

Além destes três elevadores, a autarquia pretendia instalar um quarto, a ligar o Jardim do Morro ao Mosteiro da Serra do Pilar, mas o mesmo não foi aprovado pela Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN), salientou o vice-presidente. .

A par disto, Patrocínio Azevedo revelou que a câmara tem ainda a pretensão de integrar as viagens do teleférico na rede Andante (título de transporte intermodal para usar nos transportes públicos da Área Metropolitana do Porto), nomeadamente no passe único. .

"Estamos em conversações com o concessionário para integrar aquilo [bilhetes do teleférico] no passe único [Andante], temos essa vontade há muito tempo, mas é difícil operacionalizar", explicou. .

Uma das questões é distinguir o utilizador turista do utilizador frequente, contou. .

