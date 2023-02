ASAE aprende 900 quilos de alimentos impróprios para consumo em estabelecimento no Barreiro

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) suspendeu a atividade de um estabelecimento de restauração e armazém no concelho do Barreiro e apreendeu 900 quilos de géneros alimentícios de origem animal impróprios para consumo.

Em comunicado, a ASAE adianta que durante a ação, na sequência de um pedido de colaboração da Administração Regional de Saúde (ARS), a um estabelecimento de restauração e respetivo armazém no concelho do Barreiro, distrito de Setúbal, foi verificado que o operador económico manipulava os géneros alimentícios que se encontravam impróprios para consumo.

A ASAE refere que foi verificado no decurso da ação que o operador não detinha as condições mínimas de higiene e técnico-funcionais para manipular e comercializar géneros alimentícios.

No âmbito da operação de fiscalização foram apreendidos 900 quilos de géneros alimentícios de origem animal (pescado e produtos cárneos) no valor estimado de 10 mil euros que, após serem submetidos a perícia, foram classificados de "anormais avariados" com falta de requisitos e encaminhados para destruição.

Em resultado da ação, foi instaurado "um processo-crime por comercialização de géneros alimentícios anormais avariados, tendo sido dada notícia à Autoridade Judiciária competente".

A ASAE indica ainda que foi ainda determinada a suspensão de atividade até que as inconformidades detetadas sejam corrigidas.