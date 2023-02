Milhares de profissionais da educação marcham nas ruas de Lisboa

A manifestação, com início marcado para as 14h00, no Palácio da Justiça, já conta com alguns milhares de profissionais da educação, menos do que a do mês passado.

Ouve-se o som dos tambores, buzinas e apitos nesta, que é a quarta manifestação convocada pelo sindicato de todos os Profissionais da Educação (stop) desde dezembro, quando iniciou também uma greve por tempo indeterminado que ainda se mantém, para exigir melhores condições de trabalho e salariais.

O líder do Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (Stop), André Pestana, à chegada da marcha, falou da importância do direito à greve e disse estarem previstos participar "dezenas de milhares de profissionais de educação" nesta manifestação.

A marcha deve durar uma hora e terminar na residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento.