Uma pessoa morreu esta sexta-feira de manhã na sequência do despiste de um veículo ligeiro na saída da Autoestrada 28 (A28) em Matosinhos, disse à Lusa fonte do Comando sub-regional da Área Metropolitana do Porto.

A mesma fonte adiantou que o alerta para o acidente, que ocorreu na A28, autoestrada do Litoral Norte que liga o Porto a Caminha, na saída para Matosinhos centro, foi dado às 06h26.

ÀS 07h30 estavam no local 16 operacionais, com o apoio de sete veículos.