Seixas da Costa perde recurso em caso de difamação de Sérgio Conceição

Francisco Seixas da Costa vai recorrer ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos da condenação por difamação agravada, por ofensas ao treinador de futebol do FC Porto, após hoje perder o recurso interposto no Tribunal da Relação do Porto.

A vontade de recorrer para a última instância foi hoje confirmada à Lusa pelo advogado de Seixas da Costa, Manuel Magalhães e Silva, depois de o antigo diplomata ter perdido o recurso na Relação, que confirmou a condenação e negou provimento ao apelo.

Em setembro de 2022, o antigo governante foi condenado a pagar uma multa de 2.200 euros e uma indemnização civil por danos de seis mil euros, por difamação agravada a Sérgio Conceição.