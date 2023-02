Medina assina acordo de apoio aos pensionistas bancários

O ministro das Finanças, Fernando Medina, assina esta sexta-feira memorandos de entendimento com os sindicatos e as instituições do setor bancário, para atribuir o complemento excecional aos pensionistas da banca.

O governante assina de manhã um memorando com representantes das instituições do setor bancário e o Mais – Sindicato do Setor Financeiro, SBN - Sindicato dos Trabalhadores do Setor Financeiro de Portugal e SBC - Sindicato dos Bancários do Centro.

De tarde, Fernando Medina assina o memorando com o SNQTB - Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários e os representantes das instituições do setor.

Em causa está o complemento excecional a pensionistas, pago em outubro aos reformados da Segurança Social (SS) e da Caixa Geral de Aposentações, mas que excluiu os bancários que recebem exclusivamente pensões de reforma pagas pelos fundos de pensões privados e penalizou os que auferem em simultâneo pensões pagas por estes fundos e pela SS (nestes casos, o montante do complemento excecional foi somente calculado sobre a parcela residual das pensões atribuídas por estes dois últimos sistemas).