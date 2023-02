Frio e neve colocam 11 distritos sob aviso amarelo

O tempo frio vai manter-se em Portugal continental com uma descida significativa das temperaturas máximas, vento forte e precipitação que pode ser de neve em vários distritos.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou esta sexta-feira de 10 para 11 os distritos sob aviso amarelo devido à previsão de tempo frio e queda de neve.

O IPMA já tinha emitido aviso amarelo para os distritos de Bragança, Viseu, Guarda e Vila Real até às 10h00 de sábado devido à persistência de valores baixos da temperatura mínima, a que se junta agora o distrito de Leiria, onde pode registar-se queda de neve acima de 600/80 metros de altitude, entre as 15h00 de hoje e as 15h00 de sábado.

Também os distritos do Porto, Viana do Castelo, Aveiro, Castelo Branco, Coimbra e Braga vão estar sob aviso amarelo entre as 15h00 de hoje e as 15h00 de sábado por causa da queda de neve acima de 600/800 metros.

De acordo com o IPMA, o tempo frio vai manter-se, pelo menos, até ao fim de semana, com descida da temperatura máxima entre 5 a 10 graus Celsius devido a uma massa de ar com origem polar.

As previsões apontam ainda para vento forte, em especial na faixa costeira e nas terras altas, e períodos de chuva mais frequentes esta sexta-feira, que poderão ser acompanhados de trovoada e granizo, vento e formação de gelo e geada no interior do país.

Face às previsões do IPMA, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) emitiu, na quarta-feira, um aviso à população, alertando para os riscos de intoxicações por inalação de gases devido a inadequada ventilação, incêndios em habitações resultantes da má utilização de lareiras e braseiras ou avarias em circuitos elétricos.

A ANEPC recomenda ainda especial atenção aos grupos populacionais mais vulneráveis, como crianças, idosos e pessoas com patologias crónicas e população em situação de sem-abrigo.

As autoridades chamam ainda a atenção para os perigos do piso escorregadio e eventual formação de lençóis de água e gelo, bem como para a possibilidade de queda de ramos ou árvores devido aos ventos fortes, aconselhando também os cidadãos a evitarem a exposição prolongada ao frio, a usarem várias camadas de roupa e a acautelarem a prática de atividade física no exterior.