Barreiro sem urgência pediátrica noturna a partir de março, diz sindicato

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) disse hoje à agência Lusa ter tido conhecimento de que a urgência pediátrica noturna do Centro Hospitalar Barreiro Montijo (CHBM) vai encerrar a partir de 1 de março.

De acordo com o presidente do SIM, Roque da Cunha, a administração do hospital convocou, na segunda-feira, uma reunião de emergência com o serviço de pediatria da unidade para comunicar a decisão.

Em declarações à Lusa, Roque da Cunha lamentou que os utentes da península de Setúbal estejam assim a ser tratados como portugueses de segunda uma vez que, na zona, já foram vividos momentos idênticos com encerramentos temporários da urgência pediatria do Hospital Garcia de Orta, em Almada.

O dirigente sindical alertou também que as urgências de pediatria são muitas vezes efetuadas por médicos sem essa especialidade.

A possibilidade da urgência noturna de pediatria do Centro Hospitalar Barreiro Montijo, no distrito de Setúbal, vir a encerrar já tinha sido indicada à Lusa por uma fonte hospitalar, pelo que a Lusa questionou a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS) sobre o assunto.

Numa resposta enviada, na quinta-feira, a Direção Executiva do SNS disse que "ainda nenhuma decisão foi tomada (quer sobre a tipologia da reforma estrutural que venha a ser implementada, nem sobre a data que a mesma pode ser operacionalizada), em virtude de a DE-SNS se encontrar a avaliar as várias propostas, bem como as sugestões das instituições hospitalares e serviços de pediatria, na defesa do superior interesse das crianças e adolescentes".

A DE-SNS adiantou que tem estado a avaliar as melhores opções clínicas, que garantam previsibilidade, segurança, qualidade, acesso e proximidade, "num esforço que assegure a coesão territorial e a equidade na prestação de respostas em saúde, tendo como perspetiva a abordagem utilizada neste âmbito nos vários países europeus".

Esta avaliação, adianta a DE-SNS, está a ser feita com a Unidade Técnica Operacional para avaliar a reorganização dos serviços de urgência de pediatria médica na área de Lisboa e Vale do Tejo (UTO-SUPM-LVT), a Comissão Executiva para a Organização das Urgências Metropolitanas de Lisboa e Porto (CE-UrgMET), a Administração Regional de Saúde de Lisboa de Vale do Tejo, I.P. (ARSLVT) e todos os serviços de pediatria da Área Metropolitana de Lisboa, envolvendo os profissionais.

A Lusa questionou também o Centro Hospitalar Barreiro Montijo, mas até ao momento não obteve qualquer resposta.

O Centro Hospitalar Barreiro Montijo foi criado em 1 de novembro de 2009 e integra o Hospital de Nossa Senhora do Rosário e o Hospital do Montijo.

Tem mais de 30 valências clínicas e uma área de influência que engloba os concelhos do Barreiro, Moita, Montijo e Alcochete, servindo uma população de mais de 219 mil habitantes, de acordo com os Censos de 2021.

Na quarta-feira, a Comissão de Utentes dos Serviços Públicos do Barreiro anunciou a realização de uma vigília, em 03 de março, em frente ao CHBM contra o encerramento de valências naquela unidade.

Em comunicado, a comissão de utentes explicava que todos os dias é sentido o desinvestimento crónico no Serviço Nacional de Saúde e que "diariamente surgem notícias que dão conta do estado em que este se encontra, a funcionar sem meios técnicos, materiais e humanos suficientes".

Há poucas semanas, explicava a comissão, veio a público a possibilidade de a valência de pediatria no Centro Hospitalar Barreiro Montijo começar também a funcionar em alternância, tal como acontece com obstetrícia.

A comissão referia-se a uma notícia avançada pela TVI no final de janeiro.

Nessa altura, a comissão de utentes questionou o conselho de administração do CHBM que disse desconhecer essa intenção, adiantando que "considera o Serviço de Pediatria um serviço necessário, fundamental e de proximidade dos utentes e das crianças dos concelhos servidos pelo CHBM".