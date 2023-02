Saúde. Telemonitorização deixa idosos "mais seguros" e poupa dinheiro ao Estado

Em apenas quatro meses de execução, o “Saúde + Perto”, projeto de telemonitorização de doentes idosos implementado pelo Hospital de Avelar, no concelho de Ansião, já permitiu poupar dinheiro ao Estado.

Segundo dados revelados esta quinta-feira pela Fundação de Nossa Senhora da Guia, que tutela o hospital, o resultado é já muito positivo.



No âmbito do projeto, todos os dias, os idosos envolvidos fazem a medição de vários parâmetros que têm a ver com as suas doenças crónicas.

Segundo o enfermeiro José Pedro Costa, trata-se de “doentes diabéticos, com problemas cardíacos, insuficiência respiratória ou com multipatologia”.

A cada idoso foi entregue um kit composto por uma balança e medidores de tensão arterial, glicose e oxigénio, com os quais fazem a medição.

Esses valores são comunicados a uma sala de controlo informatizada, onde os enfermeiros veem se estão dentro dos valores normais. Se não estiverem, os enfermeiros contactam o idoso em questão e procuram saber o que poderá ter motivado a alteração. A solução pode passar por tomar a medicação em falta ou uma dose reforçada.