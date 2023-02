Operação europeia contra fraude no IVA faz três arguidos em Portugal

A operação "Marengo Rosso" desencadeada esta semana pela Procuradoria Europeia, de combate a um esquema de fraude fiscal superior a 25 milhões de euros, fez três arguidos em Portugal, adiantou a GNR, que participou nas buscas.

A Unidade de Ação Fiscal (UAF) da GNR destacou em comunicado que 34 militares para a operação conjunta da Procuradoria Europeia (EPPO, sigla inglesa) que desmantelou uma rede de fraude ao IVA de valor superior a 25 milhões de euros, através de um esquema de faturação fictícia de venda de telemóveis e outros equipamentos eletrónicos.

De acordo com a nota da GNR, em Portugal realizaram-se "seis buscas em diversos locais no distrito do Porto, abrangendo domicílios, instalações de várias empresas e um escritório de contabilidade", assim como em veículos, as quais resultaram na apreensão de "diversa documentação e equipamentos informáticos; cinco veículos; e 3.200 euros em numerário".

Fonte oficial da EPPO confirmou também hoje à Lusa que as diligências levadas a cabo em Portugal pela GNR foram as únicas no âmbito da operação "Marengo Rosso", resultando ainda no arresto de contas bancárias e de três propriedades.

"No âmbito das diligências realizadas em Portugal foram ainda constituídas arguidas duas pessoas singulares, de 46 e 42 anos, e uma pessoa coletiva a operar em território nacional, encontrando-se indiciadas da prática de factos suscetíveis de consubstanciar crimes de fraude fiscal qualificada, associação criminosa e branqueamento de capitais", explicou a GNR em comunicado.

Os arguidos são um casal português residente no Porto, precisou a GNR à Lusa, distrito onde está sediada também a empresa constituída arguida.