Envelhecimento. "Estatísticas são penalizadoras para Portugal"

O Presidente da República considerou esta quinta-feira que as estatísticas sobre envelhecimento na Europa, divulgadas na quarta-feira, são “penalizadoras para Portugal”, qualificando a situação demográfica como um dos “problemas estruturais” do continente europeu.

Numa conferência de imprensa no Palácio de Belém, em Lisboa, com a Presidente da Hungria, Katalin Novák - que se encontra numa visita de Estado a Portugal -, Marcelo Rebelo de Sousa salientou que a situação demográfica foi precisamente um dos aspetos discutidos no encontro entre os dois chefes de Estado.

“Acabam de sair estatísticas europeias sobre o envelhecimento da Europa, e eu devo reconhecer que as estatísticas são penalizadoras para Portugal: a seguir à Itália, que tem uma idade média de 48 anos, está Portugal, com uma idade média de 46,8 anos, piorando ao longo dos últimos anos”, salientou.

Para o Presidente da República, “isso não é só um problema português, não é só um problema da Europa ocidental ou da Europa central”, apesar de já ser “uma preocupação na Europa do leste”.

Marcelo Rebelo de Sousa defendeu que, quando se abordam questões como a “inflação ou as consequências sociais”, não se deve “deixar de olhar para horizontes mais vastos” e considerou que o desafio demográfico deve ser abordado quando se pensa no “futuro da Europa”.

“Queremos uma Europa que seja uma Europa de paz, no respeito do direito internacional, e portanto uma paz justa? Queremos uma Europa que recupere economicamente, queremos uma Europa que seja socialmente justa, que dê oportunidades aos mais jovens? Isso tem a ver com a demografia”, disse.

Nesta conferência de imprensa, Marcelo Rebelo de Sousa dirigiu-se a Katalin Novák, qualificando-a como “querida amiga” e afirmando ser “um prazer e uma honra” para Portugal receber a “mais jovem Presidente húngara e primeira mulher Presidente da Hungria”.

“Nós, portugueses, ainda não tivemos nenhuma mulher [Presidente] e a sua idade bate de longe praticamente a idade de todos os presidentes da democracia portuguesa”, referiu.

Marcelo frisou que Portugal tem relações “muito antigas, muito amigas e muito calorosas” com a Hungria e recordou que os dois países pertencem às Nações Unidas, à União Europeia, NATO, mas também ao Grupo de Arraiolos, criado pelo antigo Presidente Jorge Sampaio.

“No momento da criação eram só seis e, dos seis, havia dois - o Presidente húngaro e o Presidente português - o que quer dizer que a nossa relação é, até nesse ponto, muito antiga”, indicou.

Marcelo recordou ainda que o Grupo de Arraiolos celebra 20 anos em outubro e frisou que, nessa ocasião, Katalin Novák regressará a Portugal, para participar numa reunião do grupo que irá decorrer no Porto.

Nesta conferência de imprensa, a Presidente da Hungria agradeceu ao chefe de Estado português por ter sido condecorada com o Grande-Colar da Ordem do Infante D. Henrique, sem que Marcelo Rebelo de Sousa tenha mencionado o assunto.

Segundo dados do Eurostat, revelados na quarta-feira, a idade média da população em Portugal fixou-se em 2022 nos 46,8 anos, a segunda mais elevada entre os 27 Estados-membros da União Europeia (UE), tendo sido a que mais aumentou nos últimos 10 anos.

De acordo com os dados em questão, a idade média dos residentes na UE atingiu a 01 de janeiro de 2022 os 44,4 anos (contra 44,1 em 2021), tendo aumentado 2,5 anos face a 2012, quando era de 41,9 anos. Em Portugal, subiu quase cinco anos.

O Eurostat nota que, entre os 27 Estados-membros, a idade média varia entre os 38,3 anos em Chipre e os 48,0 anos em Itália, sendo que Portugal é o segundo país com uma média mais elevada (46,8), seguido da Grécia (46,1).

Na comparação com 2012, Portugal registou a maior subida na idade média, de +4,7 anos, ao passar de 42,1 para 46,8 anos, seguindo-se Espanha (+4,3 anos) e Grécia e Eslováquia (ambos com +4,1 anos).