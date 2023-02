Carro da PSP envolvido em acidente com cinco feridos em Loures

Cinco pessoas, três das quais agentes da PSP, ficaram esta quinta-feira feridas na sequência de uma colisão entre um ligeiro e um carro da polícia em São João da Talha, no concelho de Loures, segundo a proteção civil.

De acordo com uma fonte do Comando Sub-Regional da Grande Lisboa, dois dos feridos ficaram em estado grave.

O alerta para o acidente foi dado às 04h26, e às 06h30 mobilizava 21 operacionais, com o apoio de nove veículos.

Por sua vez, fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa disse à Lusa que a colisão ocorreu numa via de acesso ao Itinerário Complementar n.º2 (IC2) em São João da Talha, no concelho de Loures.

"Os cinco feridos foram transportados ao hospital e o acidente está em fase de resolução com a remoção de viaturas e limpeza de via", disse a mesma fonte.