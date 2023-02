Ponte Romana e Termas Romanas de Chaves e Conjunto Patrimonial do Bussaco na corrida à Marca do Património Europeu

A Ponte Romana de Trajano e as Termas Medicinais Romanas de Chaves e o Conjunto Patrimonial do Bussaco serão os dois candidatos nacionais à Marca do Património Europeu, uma iniciativa da União Europeia, do Parlamento Europeu e do Conselho.

De acordo com a Direção Regional de Cultura do Norte, o concurso a nível nacional foi coordenado pelo GEPAC e contou com a participação das Direções Regionais de Cultura (Norte, Centro, Alentejo, Algarve, Açores e Madeira), da Direção-Geral do Património Cultural e do ICOMOS – Portugal.

Segue-se agora a avaliação por parte do júri Europeu das candidaturas dos vários estados-membros.

A Marca do Património Europeu é uma iniciativa da União Europeia, do Parlamento Europeu e do Conselho, que pretende “contribuir para reforçar sentimentos de pertença e de identidade nos cidadãos europeus, incrementando o diálogo intercultural através da atribuição de uma distinção a sítios que possuam um forte valor simbólico europeu e que promovam uma melhor compreensão e visibilidade de elementos significativos, quer dos valores em que assenta a União Europeia, quer da história e património cultural europeus”, refere em comunicado a DRCN.