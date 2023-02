Padre de Borba encontrado morto em barragem do Gerês

O padre José António Gonçalves foi encontrado sem vida, ao início da noite na terça-feira, na Barragem de Vilarinho das Furnas, em Terras de Bouro, Braga.



Segundo uma informação publicada nesta quarta-feira, no site da arquidiocese de Évora, o sacerdote tinha 57 anos e era atualmente pároco de Santiago de Rio de Moinhos, no concelho de Borba.

Antes, tinha passado por várias paróquias da arquidiocese, nomeadamente Cano, Santa Vitória do Ameixial, São Bento do Ameixial, Samora Correia, Santo Estêvão, Azervadinha, Rebocho, Biscainho, Branca, Alcácer do Sal, Santa Catarina de Sítimos, Santa Susana, São Cristóvão e Elvas.

Além de pároco, José António Gonçalves foi ainda professor no Instituto Superior de Teologia de Évora.

O alerta foi dado às 21h00 desta terça-feira e, no local, durante a retirada do corpo, esteve a GNR de Braga, uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e os bombeiros.



Ao que a Renascença apurou junto da GNR de Braga, desconhecem-se as causas e as circunstâncias da morte.



O arcebispo de Évora, D. Francisco Senra Coelho, já apresentou as condolências à família.



Para já, a arquidiocese não avança informação sobre as exéquias fúnebres do sacerdote.