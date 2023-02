Arquivo CUF. Conhecer a história económica e social do país no séc. XX

A documentação abrange diversas áreas: desde as opções industriais e comerciais, às fichas dos trabalhadores, a obra socila do Grupo CUF ou a arquitetura.

“A obra social da CUF está toda documentada. Por exemplo, o Parque desportivo que existe em Santa Bárbara, no Barreiro ou Lavradio; fotografias e informação sobre a Colónia de Férias de Almoçageme onde todos os anos cerca de 2.000 crianças e jovens, filhos dos trabalhadores, passavam uma semana de férias. Também há documentos sobre os bairros sociais (que no Barreiro passou por três fases, a última das quais, com o Bairro Novo construído já fora do perímetro industrial) o supermercado em que todos os empregados se abasteciam. Na vila da Margem Social, o centro mais icónico do Grupo CUF, chegaram a trabalhar cerca de 12.000 pessoas ou seja, cerca de um terço da população. O apoio aos trabalhadores da CUF incluía também escolas e serviços de saúde.