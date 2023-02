Seis viaturas incendiadas durante a noite em Gondomar

Seis viaturas foram incendidas durante esta madrugada em Baguim do Monte, Gondomar, no distrito do Porto, "num curto espaço de tempo e muito perto uma das outras", disse à agência Lusa o presidente da Câmara Municipal.

Segundo Marco Martins, que é também bombeiro voluntário na corporação de Aresosa - Rio Tinto e que estava de serviço, os alertas "deram-se sucessivamente" entre as 3h40 e as 4h50.

"Isto não é uma situação normal", disse.

Fonte da PSP confirmou as ocorrências e referiu que "foi feito um reforço de vigilância no local para evitar novas ocorrências".

A mesma fonte refere que "a investigação está agora a cargo da Policia Judiciária".