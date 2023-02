Imigrante agredido e deixado à porta do Hospital de Beja

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar as circunstâncias em que um cidadão moldavo de 29 anos foi agredido e deixado, com ferimentos graves, à porta do hospital de Beja, revelaram hoje fontes policial e hospitalar.

A fonte policial indicou à agência Lusa que o caso ocorreu na segunda-feira e foi comunicado à PJ pela Polícia de Segurança Pública (PSP).

Esta investigação policial, limitou-se a adiantar a fonte da PJ, visa esclarecer as circunstâncias em que aconteceram as agressões.

A Lusa também contactou a PSP, mas esta força de segurança remeteu para a PJ informações sobre o caso.

Contactada pela Lusa, fonte da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA) precisou que o cidadão moldavo, de 29 anos, foi assistido no serviço de urgência no Hospital de Beja e transferido de ambulância para o Hospital de São José, em Lisboa.