Homem morre após cair de carro alegórico no Carnaval de Almodôvar

Um homem de 46 anos morreu esta terça-feira depois de cair de um carro alegórico que tinha participado no Corso Carnavalesco de Almodôvar, no distrito de Beja, revelaram a Proteção Civil e o presidente do município.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou à agência Lusa que o alerta para o acidente foi dado às autoridades às 17:54 e que o óbito da vítima foi declarado no local.

Contactado pela Lusa, o presidente da Câmara de Almodôvar, António Bota, referiu que a vítima mortal é um homem, de 46 anos, que integrava o grupo do Motoclube da vila alentejana participante no corso carnavalesco.

O autarca assinalou que a queda aconteceu já depois de o corso ter terminado e quando os elementos deste grupo ainda se divertiam.

As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros de Almodôvar, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a GNR, com um total de 19 operacionais, apoiados por cinco veículos, incluindo uma ambulância de suporte imediato de vida (SIV), e um helicóptero.