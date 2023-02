Velório de João Salgueiro realiza-se na terça-feira

O velório do ex-ministro João Salgueiro, que morreu na sexta-feira aos 88 anos, decorre na terça-feira na Basílica da Estrela, Lisboa, e o funeral é na quarta-feira, divulgou hoje a Servilusa.

A agência funerária informa que "o féretro de (...) João Salgueiro (ex-ministro das Finanças e ex-presidente da CGD) estará nas Capelas Exequiais da Basílica da Estrela na terça-feira, dia 21 de fevereiro, a partir das 17h30", refere a Servilusa, numa nota enviada.

No dia seguinte, 22 de fevereiro, pelas 15h15, "terão início as exéquias, seguindo o cortejo para o cemitério do Alto de São João".

O antigo ministro João Salgueiro morreu na sexta-feira, aos 88 anos, anunciou a Presidência da República.

João Salgueiro foi condecorado em dezembro de 2021 pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com a grã-cruz da Ordem do Infante D. Henrique, no encerramento do 5.º Congresso da Sedes - Associação para o Desenvolvimento Económico e Social.