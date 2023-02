Quatro crianças entre 36 pessoas resgatadas em naufrágio no Algarve

Uma embarcação turística, com 36 de passageiros a bordo, naufragou esta segunda-feira na zona de Lagoa, no Algarve.

Os 34 passageiros e dois tripulantes foram resgatados e avaliados pelos serviços de emergência, apurou a Renascença. Entre os passageiros há quatro crianças.

Havia pessoas em situação de hipotermia e com ansiedade, mas sem ferimentos físicos, disse fonte do INEM aos jornalistas. Ninguém teve que ser assistido no hospital.

"Foi uma embarcação marítimo-turística que naufragou. Não está ninguém na água. As pessoas estão a ser avaliadas por uma equipa médica", disse à Renascença o capitão Rodrigo Gonzalez, da Capitania do Porto de Portimão.



"Os mergulhadores confirmaram que não há ninguém no interior da embarcação nem nas imediações", disse mais tarde aos jornalistas o capitão Rodrigo Gonzalez.



A Polícia Marítima vai agora abrir um inquérito sobre sinistros marítimos para apurar as causas do acidente.



O alerta foi dado pelas 13h21, quando a embarcação se encontrava a cerca de 600 metros de terra.

O barco turístico terá começado a meter água e algumas pessoas chegaram mesmo a saltar para a água.

Os passageiros foram resgatados por uma embarcação da Polícia Marítima.

Envolvidos nas operações de salvamento estão 39 operacionais, 12 viaturas e um meio aéreo, indica o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

[notícia atualizada às 16h00 - com novo balanço do número de pessoas resgatadas]