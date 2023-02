Plano "Mais Habitação" já está em consulta pública até 10 de março

O plano "Mais Habitação" foi publicado esta segunda-feira para consulta pública nos próximos 18 dias, até 10 de março. Consulte aqui o documento.

Cidadãos, empresas ou associações interessados em participar devem inscrever-se no site ConsultaLEX.



O Ministério das Infraestruturas disse, entretanto, à Renascença que o prazo de consulta pública inicialmente previsto não era de um mês. Um mês era a estimativa para o diploma ser aprovado.

O programa do Governo para colocar mais casas no mercado e ajudar a resolver o problema da falta de habitação foi apresentado na semana passada.

Várias medidas estão a ser contestadas, como o arrendamento compulsivo de casas devolutas ou o travão no alojamento local.

O documento divulgada esta segunda-feira detalha algumas medidas.

Em que casos o arrendamento compulsivo não é aplicável?



Em relação ao arrendamento compulsivo, por exemplo, é referido que "o Estado pode mobilizar património devoluto, por razões de interesse público, através do arrendamento por entidades públicas, com o respetivo pagamento de renda ao senhorio".

O procedimento de arrendamento compulsivo de casas devolutas não é aplicável a situações como: "casas de férias, casas de emigrantes ou de pessoas deslocadas por razões de saúde e razões profissionais ou formativas, casas cujos proprietários estão num equipamento social como um lar ou estão a prestar cuidados permanentes como cuidadores informais".

Nos casos em que o arrendamento compulsivo pode ser aplicado, o Governo explica que o proprietário terá um prazo para dar uso ao imóvel.

“Caso o proprietário não queira arrendar ao Estado, será dado um prazo formal para dar uso ao imóvel. Só findo este prazo é que o Estado pode arrendar o imóvel de forma obrigatória, considerando o interesse público que concretamente seja determinado – quer por força do incumprimento do dever de utilização do imóvel pelo seu proprietário, quer pela função social da habitação e dever de utilização, princípios também consagrados nos artigos 4.o e 5.o da Lei de Bases da Habitação.”



Limite nos novos contratos ao arrendamento

O documento agora conhecido também explica o limite à atualização das rendas em novos contratos de arrendamento.

"Nos imóveis que já se encontravam no mercado de arrendamento nos últimos 5 anos, a renda inicial nos novos contratos não pode ultrapassar os 2% face à renda anterior."

"A este valor podem acrescer os coeficientes de atualização automática dos três anos anteriores – se os mesmos ainda não tiverem sido aplicados, considerando-se que em 2023 esse valor foi de 5,43%", refere o Governo

Apoio ao crédito à habitação. Alguns exemplos

O Governo vai disponibilizar um subsídio de renda, no valor máximo de 200 euros, para apoiar as famílias que estão a gastar com habitação mais de 35% do rendimento.