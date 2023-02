PJ detém homem de 31 anos por tentativa de homicídio em Loures

Um homem de 31 anos foi detido por suspeitas do crime de homicídio qualificado na forma tentada, num caso que remonta a novembro de 2022, em Loures, revelou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

Numa nota divulgada no seu "site" oficial, a PJ esclarece que a detenção foi levada a cabo pela Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, tendo o suspeito já sido presente a juiz para o primeiro interrogatório judicial e sendo-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

No passado dia 26 de novembro, no concelho de Loures, o suspeito começou a discutir no interior de um estabelecimento comercial com outro homem português de 29 anos "por motivos fúteis", assinalou a PJ.

O suspeito saiu para voltar ao local poucos minutos depois armado e disparou "várias vezes na direção da vítima".

A vítima acabou por ser atingida com três tiros, mas conseguiu sobreviver e está agora livre de perigo, embora ainda precise da ajuda de terceiros para se deslocar. .

As diligências feitas pelas autoridades conseguiram determinar a identificação e detenção do suspeito, além da recolha de provas sobre os factos deste caso.