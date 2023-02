Lisboa vai atribuir medalha a operacionais que estiveram na Turquia

A Câmara de Lisboa homenageou hoje os operacionais do Regimento de Sapadores Bombeiros que estiveram nas operações de busca e salvamento na Turquia, após o sismo que atingiu o país, e decidiu atribuir-lhes a Medalha Municipal de Bons Serviços.

"É uma honra para os lisboetas, que hoje aqui represento, dizer que vos quero honrar pelo vosso serviço, obviamente, honrar pelo vosso profissionalismo, obviamente, mas queria-vos honrar, também, pela vossa humanidade", declarou o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), dirigindo as suas palavras de agradecimento aos 15 operacionais do Regimento de Sapadores Bombeiros (RSB) que integram a equipa portuguesa que esteve na Turquia.

Numa cerimónia nos Paços do Concelho, Carlos Moedas homenageou a equipa do RSB de Lisboa, que integrou a Força Operacional Conjunta que representou Portugal na Turquia e que esteve 10 dias, entre 8 e 18 de fevereiro, a participar em operações de busca e salvamento na cidade turca de Antáquia, atingida em 6 de fevereiro por dois fortes sismos.

"Vou atribuir a todos a Medalha Municipal de Bons Serviços e vou fazê-lo no dia da vossa Unidade, no dia 19 de maio", anunciou o autarca, indicando que a decisão foi tomada esta manhã, após proposta do comandante do RSB de Lisboa, Tiago Lopes.

Sem "stock" de medalhas para agraciar os 15 operacionais, o presidente da câmara atribuiu hoje, "simbolicamente", a Medalha Municipal de Bons Serviços a Vitor Machacaz, chefe do RSB de Lisboa que integrou a missão na Turquia.