Cerca de 100 portadores de bilhete apeado impedidos de entrar no Carnaval de Ovar

Cerca de 100 pessoas foram hoje impedidas de aceder ao Carnaval de Ovar apesar de terem bilhetes de peão, criticando a organização por não melhorar a disposição de lugares e a polícia por "fechar os olhos".

Em causa está o primeiro grande cortejo do Entrudo deste concelho do distrito de Aveiro (agendado para as 14:30), onde a lotação para esta tarde era composta por 5.000 lugares de bancada, todos vendidos previamente na internet, e 11.000 bilhetes de peão à venda desde esta manhã no próprio local.

Por volta das 16:00, contudo, cerca de 100 pessoas reclamavam na entrada norte da avenida do corso, umas porque lhes estava a ser barrada o acesso e outras porque, apesar de terem entrado antes e os seguranças lhes terem picado o bilhete, foram paradas mais adiante, a meio da avenida, e obrigadas a voltar para trás.

"Isto é inadmissível. Não cabe mais ninguém na avenida, mas ainda continuaram a vender bilhetes algum tempo depois de nos terem barrado e nesta altura, hora e meia depois, continuamos sem poder sair dos portões, senão perdemos o direito a que nos devolvam o dinheiro", disse Elisabete Monteiro, que fez quase 60 quilómetros, desde a Maia, para ver o desfile e agora considera que isso "foi só para gastar gasolina".

Joaquim Leite, de Santa Maria da Feira, também considerou que "a organização não pensou em condições no acesso aos lugares de peão", a avaliar pela avenida cheia, "sem espaço para mais ninguém se meter lá". Comprou três bilhetes de peão, a sete euros cada, e às 16:20 ainda esperava saber se ia ser ressarcido ou se o ingresso seria trocado para terça-feira.