Autoridades procuram idoso perdido em Águeda

A GNR está a realizar buscas para tentar localizar um homem, de 82 anos, que está perdido em Águeda, no distrito de Aveiro, informou hoje fonte daquela força de segurança.

Em declarações à Lusa, fonte da GNR disse que o homem, natural do concelho vizinho de Anadia, contactou as autoridades no domingo à noite a dizer que tinha alzheimer e que estava perdido.

"Mediante o que ele disse, pelas placas de identificação que ia vendo na estrada e pela descrição do local, tudo aponta para que ele esteja no concelho de Águeda", disse o mesmo responsável, adiantando que, a determinada altura, deixaram de conseguir contactar o homem, porque o seu telemóvel ficou sem bateria ou sem rede.

Nas operações de busca para tentar localizar o idoso e a sua viatura, que começaram de madrugada, a GNR está a usar um "drone" e meios cinotécnicos. As buscas contam ainda com a participação dos Bombeiros de Águeda.