Morreu o antigo ministro João Salgueiro

Morreu o antigo ministro das Finanças João Salgueiro, anunciou esta sexta-feira a Presidência da República. O economista e banqueiro tinha 88 anos.

"Portugal perdeu hoje um dos seus mais brilhantes economistas da segunda metade do século XX", afirma Marcelo Rebelo de Sousa, em comunicado.



Além de subsecretário de Estado do Planeamento num governo de Marcello Caetano, foi ministro do Estado, das Finanças e do Plano já depois do 25 de Abril, num executivo de Francisco Balsemão, entre 1981 e 1983.

João Salgueiro foi também presidente da Associação de Bancos Portugueses.

A Presidência da República recorda que João Salgueiro "formou-se no ISCEF, hoje ISEG, onde ensinou, e teve um papel particularmente importante no planeamento económico, no nascimento das regiões plano, que viriam a dar origem às CCDR".

Também participou "na tentativa, falhada, de modernização no tempo de Marcello Caetano, no setor bancário público nos anos 70 e 80, no Ministério das Finanças, na liderança de uma das mais importantes sensibilidades dentro do PPD-PSD e, durante 50 anos, na SEDES, de que foi inspirador, presidente e figura tutelar, na transição para a a Democracia e até ao século XXI", refere o Palácio de Belém.

Marcelo Rebelo de Sousa "evoca e agradece o seu constante e sempre prospetivo contributo cívico, assinalado com a Grã-cruz da Ordem do Infante D. Henrique, que lhe atribuiu em 2021, e apresenta os seus sentidos sentimentos à sua Família".