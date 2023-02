Transtejo. Transporte de veículos interrompido na segunda-feira

O serviço de transporte de veículos na ligação fluvial entre a Trafaria-Porto Brandão e Belém vai estar interrompido entre as 11h30 e as 16h00 de segunda-feira, anunciou a Transtejo.

Segundo a empresa responsável pela ligação fluvial entre Lisboa e a margem Sul, a interrupção temporária é determinada por motivos de manutenção.

A última carreira antes da interrupção será realizada às 11h00, com partida da Trafaria, e a primeira carreira prevista após a paragem está prevista para as 16h30, com partida de Belém.

Durante a interrupção temporária, o serviço de transporte de passageiros é realizado como habitual, de acordo com os horários em vigor.

A Transtejo é responsável pela ligação do Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão, no distrito de Setúbal, a Lisboa.