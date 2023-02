Reclamações dirigidas às autarquias sobem 5% em 2022

As reclamações dos munícipes dirigidas às autarquias ultrapassaram as duas mil em 2022, mais 5% do que no ano anterior, sendo os principais motivos licenciamentos, ambiente e infraestruturas, divulgou o Portal da Queixa.

As câmaras municipais de Lisboa, Almada, Vila Nova de Gaia, Loures e Oeiras são as que motivaram maior número de reclamações, de acordo com os dados da plataforma dirigida aos consumidores.

No fim da tabela, com menos queixas registadas no ano passado, figuram as autarquias de Albufeira, Vila Franca de Xira, Viana do Castelo, Póvoa de Varzim e Évora, indicou a plataforma, em comunicado.

Licenciamentos foram o principal motivo de reclamação dos munícipes, com um total de 581 queixas em 2022, seguindo-se ambiente, com 448, e infraestruturas, com 428.

A Câmara Municipal do Porto foi a que registou a maior descida no número de queixas em 2022 (menos 55%), seguida de Sintra (menos 50%) e Valongo (menos 31%).

Pelo contrário, a Câmara Municipal da Póvoa de Varzim destacou-se pela maior subida anual de reclamações (mais 550%), assim como Almada (mais 241%) e Viana do Castelo (mais 116%), referiu.

O estudo apontou a Câmara Municipal da Nazaré como a autarquia que melhor responde aos problemas identificados, com um índice de satisfação de 91 pontos (em 100), seguida de Alcochete (81,2 pontos) e Lagos (74,6 pontos).

Desempenho oposto têm as câmaras municipais de Seia, Covilhã, Fafe e Montijo, com um índice de satisfação a rondar os 10 pontos, "indicadores que espelham a falta de resolução por parte das entidades", sublinhou o Portal da Queixa.

A insatisfação dos munícipes aumentou no início deste ano, com o número de queixas a atingir quase 300 até quarta-feira, mais 49% do que no período homólogo de 2022, referiu o portal.

As câmaras municipais de Lisboa, Almada, Vila Nova de Gaia, Loures e Oeiras lideram a lista das queixas recebidas entre 01 de janeiro e 15 de fevereiro, acrescentou.