​Ministro admite “janela escancarada” para continuar a negociar com professores

O ministro da Educação garante que “há uma janela escancarada para continuarmos a trabalhar questões gerais com a valorização das carreiras” dos professores.

No final de uma reunião com os sindicatos, João Costa respondeu assim aos jornalistas quando questionado, concretamente, sobre as reivindicações dos sindicatos sobre a recuperação do tempo de carreira que ficou congelado.



Sem dizer diretamente sim ou não, referiu que, “neste momento, existe total disponibilidade para, assim que fecharmos este assunto do recrutamento, continuarmos sentados à mesa com as organizações sindicais”.

Perante a insistência dos jornalistas, João Costa sublinhou que o tempo de serviço não diz apenas respeito à carreira docente, mas a toda a administração pública e, por isso, quando se fala no tempo de serviço dos professores, a discussão deve ser alargada às restantes carreiras.