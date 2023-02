Marcada nova manifestação de professores para 25 de fevereiro

O STOP marcou nova manifestação de professores e outros trabalhadores do setor da educação para 25 de fevereiro. O anúncio foi feito pelo líder sindical André Pestana, à entrada da nova ronda negocial no Ministério da Educação.

"Vamos fazer uma nova marcha também pela escola pública e em defesa do direito à greve que vai unir, no próximo dia 25 de fevereiro, que é um sábado, simbolicamente o Palácio da Justiça até à residência oficial do primeiro-ministro, onde também depois, no final, vamos, em frente à Assembleia da República, a Casa da Democracia, vamos enterrar simbolicamente a escola democrática e de qualidade que, infelizmente, está a ser atacada nos dias de hoje", afirmou.



Sobre a nova ronda negocial, André Pestana manifestou-se pouco confiante sobre a hipótese de um acordo.

"Esta reunião tem um documento público e esse documentoúblico não responde a nenhuma das reivindicação principais".

"Perante todas as manifestações, perante todas as marchas, perante toda a luta, é de uma intransigência absoluta. Este Governo que diz depois na narrativa que está a negociar, mas é manifestamente falso, ou seja, não há negociação quando manifestamente o Ministério não cede sequer a negociar os temas centrais que estão em cima da mesa", acusa o sindicalista.



