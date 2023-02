Ex-padre acusado de abusos tenta entregar-se na PGR e é mandado para trás

O ex-padre madeirense Anastácio Alves, acusado de abuso sexual de menores, tentou esta sexta-feira entregar-se à Procuradoria-Geral da República (PGR), mas não foi recebido.

A história é contada pelo Observador, que acompanhou o ex-prelado na tentativa de se entregar às autoridades competentes.

Acusado de abuso de menores, Anastácio Alves estava desaparecido desde 2018, tendo sido acusado à revelia em 2022. Na altura, a PGR emitiu um comunicado a dar conta de que, durante o inquérito, chegou a ser pedida cooperação internacional a França para o localizar.

O antigo sacerdote admite ao jornal online ter abusado sexualmente de crianças. Ao tentar entregar-se hoje, acompanhado por uma equipa de advogados, foi-lhe dito que tem de deslocar-se afinal à Madeira, ao tribunal competente pelo processo em que está envolvido.

Reagindo ao caso, o bispo do Funchal saudou a decisão de o antigo padre madeirense se entregar à Justiça por suspeitas de cinco crimes de abusos. À SIC Notícias, D. Nuno Brás explicou que soube do facto pela comunicação social e espera que a decisão permita esclarecer o caso.

“O Anastácio Alves, que de facto já deixou o exercício do sacerdócio, decidiu entregar-se. Só posso saudar a colaboração com a Justiça que ele agora manifesta. Por nossa parte, sempre colaborámos com a Justiça e sempre estamos dispostos a colaborar, tal como fizemos com a Comissão Independente [para o Estudo dos Abusos Sexuais contra Crianças na Igreja Católica]. Só posso saudar este ato dele, que contribui para o esclarecimento dos factos.”

O bispo do Funchal manifesta "toda a solidariedade para com as eventuais vítimas" de que o ex-padre possa ter abusado e garante que, consigo na diocese, haverá “tolerância zero” aos abusos: nenhum suspeito de abuso será transferido de paróquia e todas as queixas serão analisadas e enviadas ao Ministério Público (MP), atitudes de resto "previstas na legislação canónica e na portuguesa", adianta.

"Comigo sempre houve tolerância zero. Só posso responder por mim, mas é tolerância zero, obviamente, nem se põe outra hipótese."