"Estilo soviético". Bacelar Gouveia acusa Governo de propor medidas inconstitucionais para habitação

A proposta do Governo que pretende fazer com que os proprietários de imóveis coloquem casas devolutas ou ao abandono no mercado de arrendamento é “inconstitucional”, defende o constitucionalista Jorge Bacelar Gouveia.

Em declarações à Renascença, o jurista reconhece que “a propriedade tem uma função social para corrigir desigualdades, mas não é com esta brutalidade e com esta força e com este desequilíbrio”.

Esta quinta-feira, na conferência de imprensa onde foram apresentadas as medidas do pacote legislativo para facilitar o acesso à habitação a preços acessíveis, António Costa admitiu que a medida, tal como proposta pelo Executivo, harmoniza o direito à habitação com o direito à propriedade privada.

Bacelar Gouveia rejeita o argumento do primeiro-ministro e avisa que, “do ponto de vista económico, não vai resolver o problema da habitação em Portugal e, do ponto de vista da constitucionalidade, fere o núcleo essencial da propriedade privada, a partir do momento em que o proprietário é obrigado a fazer um contrato de arrendamento que não quer, com base em critérios que são indeterminados”.

Nesse sentido, “são medidas inconstitucionais porque ferem o coração do direito à propriedade privada, que é um direito fundamental”.