A6 cortada no sentido Caia/Marateca devido a incêndio em camião

Um veículo pesado que transportava viaturas incendiou-se esta sexta-feira na autoestrada 6 (A6), ao quilómetro 19,30, na zona de Vendas Novas (Évora), obrigando ao corte do trânsito no sentido Caia/Marateca, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central indicou que o alerta foi dado pelas 13h57 e que “não há feridos” a registar na sequência do incêndio.

A mesma fonte acrescentou que, no combate às chamas, estão envolvidos 16 operacionais, auxiliados por sete viaturas.

Em comunicado, a Brisa indica que “ainda não há previsão para a situação estar resolvida”.

A concessionária da autoestrada refere também que a “alternativa para quem se dirige a norte será sair para Vendas Novas em direção de Pegões e continuar na A13 [autoestrada 13] até à Marateca”.