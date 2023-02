Utentes insistem na abolição das portagens na A23 e A13

A Comissão de Utentes dos Serviços Públicos do Médio Tejo realiza na sexta-feira, em Torres Novas (Santarém), uma concentração popular para exigir a abolição das portagens nas autoestradas 23 (A23) e 13 (A13).

"Esta concentração popular é aberta à participação dos membros das estruturas de utentes e a todos os cidadãos que se queiram juntar nesta reivindicação pela abolição das portagens na A23 e na A13", disse à Lusa o porta-voz da Comissão de Utentes dos Serviços Públicos do Médio Tejo (CUSMT), Manuel Soares, salientando que a reivindicação só vai parar quando a medida for adotada.

Ainda segundo o responsável, na concentração serão também apresentadas as "mais de 12.500 assinaturas recolhidas nos 13 municípios do Médio Tejo", desde novembro de 2022 e até ao dia de hoje.

O abaixo-assinado será entregue ao ministro do Planeamento e das Infraestruturas na segunda quinzena de março.

"As portagens na A23 e na A13 são um problema para a mobilidade de pessoas e bens. São um entrave ao desenvolvimento social e económico. Não contribuem para a coesão territorial. Potenciam os problemas ambientais nas zonas urbanas e afetam a segurança rodoviária", lê-se no abaixo-assinado.

No documento é ainda referido que a A23 e a A13 "são fundamentais no acesso a cuidados de saúde", tendo em conta que as três unidades que constituem o Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT) se encontram em três cidades diferentes, Abrantes, Tomar e Torres Novas.

No abaixo-assinado é igualmente recordado que os protestos das populações "forçaram a redução do preço" das portagens e que a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, disse, em maio, que só ficaria satisfeita com a abolição das portagens no interior.

"E nós não descansaremos enquanto não se concretizar a abolição das portagens na A23 e na A13", é acrescentado.

A A23, também identificada por Autoestrada da Beira Interior, liga Guarda a Torres Novas.

A A13, ou autoestrada do Pinhal Interior, liga Coimbra à Marateca, ligando as sub-regiões de Coimbra, Leiria e Médio Tejo.