Loures. Famílias carenciadas vão receber "vouchers" para comprar alimentos frescos

As famílias carenciadas da freguesia de Loures, no distrito de Lisboa, vão receber "vouchers" para poderem adquirir bens alimentares básicos, como carne, peixe e legumes frescos.

A medida consta do projeto "Mercearia Social", que terá início no dia 1 de março e vai envolver, numa primeira fase, 83 famílias e nove estabelecimentos comerciais, segundo disse à Lusa o presidente da Junta de Freguesia de Loures, António Pombinho (CDU).

"O objetivo do projeto é dar resposta às famílias que têm acesso à apoio, nomeadamente através da atribuição de um cabaz alimentar social. Esses cabazes, normalmente, não têm produtos frescos. E, portanto, o objetivo do projeto é ser complementar ao cabaz alimentar, fornecendo esses produtos", explicou o autarca.

Assim, a Junta de Freguesia de Loures irá atribuir "vouchers" de 50 e 75 euros mensais (mediante o tamanho do agregado familiar) para que as famílias "com carências económicas comprovadas" possam adquirir carne, pescado, fruta e legumes frescos nos estabelecimentos comerciais locais aderentes.

"Portanto, desta forma estamos também a apoiar o comércio local. É um projeto inovador, com o envolvimento da economia local, o que é o fator diferenciador", sublinhou.

António Pombinho referiu que, para já, o projeto vai arrancar em 01 de março com 83 famílias, num investimento anual previsto de 45 mil euros.

No entanto, o autarca admite que, dada a conjuntura social do país, o número de famílias a necessitar deste apoio "deverá aumentar".

"Aquilo que sentimos é que a situação social não está a caminhar para melhor. Portanto, uma questão relevante, é que será feita uma reavaliação, de três em três meses, das famílias que estão dentro do projeto, no sentido de ver se a situação melhorou. Ou se há novas famílias que terão que ser contempladas", apontou.

O projeto da "Mercearia Social" vai ser desenvolvido pela Junta de Freguesia de Loures, em parceria com a Associação Empresarial de Comércio e Serviços dos Concelhos de Loures e Odivelas.