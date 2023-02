Colégio de Psiquiatria. Portugal não está preparado para dar resposta às vítimas de abusos sexuais

Portugal não está preparado para dar respostas adequadas às vítimas de abusos sexuais, afirma o presidente do Colégio da Especialidade de Psiquiatria da Ordem dos Médicos



Em declarações à Renascença, António Reis Marques considera que o problema é maior do que se pensa.

“É um fenómeno extremamente importante, muito maior do que nós pensamos”, afirma. Segundo o psiquiatra, “é tempo e é altura de se criarem competências específicas para o tratamento e acompanhamento destas pessoas”.

Esta quinta-feira houve uma reunião do Colégio da Especialidade de Psiquiatria. António Reis Marques aproveitou a oportunidade para falar do assunto com o diretor do Programa Nacional para a Saúde Mental.

“O professor Miguel Xavier tem de ponderar a criação de consultas específicas para estas vítimas, sejam jovens ou adultos. É urgente!”, diz o médico. “São eventos altamente traumáticos que podem nortear e influenciar toda a vida das vítimas”, sublinha.

O antigo diretor do Centro de Responsabilidade Integrada de Psiquiatria e Saúde Mental do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra diz que basta boa vontade: “Há condições para criarmos e darmos competências às pessoas que queiram especializar-se neste tipo de atendimento e podemos criar meia dúzia de serviços, espalhados pelo país, com qualidade e atendimento específico - uma via verde para o atendimento destes doentes”.