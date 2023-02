Avaria corta circulação na linha Amarela do metro de Lisboa

A circulação na linha Amarela do Metropolitano de Lisboa está interrompida esta quinta-feira de manhã entre as estações do Marquês de Pombal e Rato, devido a uma avaria na sinalização.

Numa mensagem publicada na rede social Twitter, às 8h35, a empresa diz que "não é possível prever a duração da interrupção", prevendo que "poderá ser prolongada".

O Metropolitano de Lisboa indica ainda que estão a ser desenvolvidos "todos os esforços" para resolver o problema.