Arrendar casa. “Não tem sido fácil, principalmente para quem é mãe solteira”

A crise na habitação afeta de forma particular famílias mais fragilizadas como são os casos em em que existe perda de rendimentos, motivada, por exemplo, por despedimentos ou divórcios.

Está nestas circunstâncias Daniela Alarcon, 38 anos, dois filhos e recém-divorciada.

“Não tem sido fácil, principalmente para quem é mãe solteira”, diz à reportagem da Renascença.



Daniela tem o seu próprio negócio - um salão de cabeleireiro - e nem sempre sabe com o que pode contar no final do mês. Perante o divórcio e com os filhos a cargo, viu-se na circunstância de deixar a casa que estava a pagar com recurso a crédito a habitação. O marido podia assegurar o encargo e ela teve que arrendar um apartamento.

Daniela acabou por arrendar um T2, em que os filhos, uma menina de 7 e um rapaz de 17 anos, têm de partilhar o quarto. "Estou a pagar 600 euros de renda”, diz.

"Só dando muitas voltas, muitas voltas à situação consigo dar um bocadinho de conforto aos filhos porque a renda é mais alta do que era a prestação", desabafa.

As rendas elevadas não são, na sua opinião, um exclusivo dos grandes centros urbanos. A viver em Santa Maria da Feira, percebeu que um T1 ou T2 nunca têm preços abaixo dos 500 euros. "Isso é impossível, hoje em dia”, aponta.



“Tive mesmo de arrendar, porque estava fora de questão fazer outro crédito até porque os bancos dificultam cada vez mais os créditos”, explica.

Em relação às medidas que o Governo vai anunciar nesta quinta-feira, Daniela Alarcon gostaria de ver "um alargamento da faixa etária que pode usufruir do arrendamento jovem", além de sugerir atenção para casos específicos de vulnerabilidade, tal como é o caso das famílias monoparentais ou daqueles que trabalham por conta própria em pequenos negócios.