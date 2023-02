A meio ano do evento, JMJ apresenta site renovado em parceria com a MEO

Com uma nova imagem e com os conteúdos agora disponíveis nos cinco idiomas oficiais do encontro, a Fundação Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023 e a sua parceira tecnológica, apresentam esta quinta-feira o novo site da JMJ Lisboa 2023.

O novo site, em português, inglês, espanhol, italiano e francês “tem por objetivo proporcionar uma experiência de navegação mais apelativa e acessível, a partir de qualquer lugar e dispositivo, e com acesso à informação atualizada diariamente sobre a JMJ Lisboa 2023”, anunciam os parceiros desta iniciativa.

Recorde-se que o site está disponível desde outubro de 2020, e de acordo com os promotores, só no último ano, “contou com mais de meio milhão de visitantes espalhados por todo o mundo, de Portugal ao Brasil, passando por Itália ou México, entre tantos outros”.

Na nota enviada à Renascença, é referido ainda que esta atualização “vem reforçar o seu papel e o seu contributo enquanto ferramenta de comunicação do encontro”.

Citada em comunicado, Raquel Andrade Neves, diretora de comunicação da Altice Portugal, sublinha que o grupo “associou-se à Jornada Mundial da Juventude desde o primeiro momento” e, através “da nossa tecnologia, das nossas redes, da nossa infraestrutura e do nosso ‘know how’ queremos oferecer a melhor experiência a quem marca presença neste acontecimento e a quem nos visita, num momento tão importante e simbólico para a vida de centenas de milhares de pessoas.”