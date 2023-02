PSP diz que envelope suspeito encontrado na embaixada de Itália não representa ameaça

O envelope suspeito encontrado esta quarta-feira na embaixada de Itália em Lisboa, não representava qualquer ameaça, disse à Lusa fonte da PSP.

Fonte do Comando Metropolitano de Lisboa, adiantou que o envelope suspeito, cujo alerta foi dado cerca das 17h00, foi alvo de uma inspeção cuidada do Centro de Inativação de Engenhos Explosivos e Segurança em Subsolo, em cooperação com a Polícia Judiciária, tendo-se verificado que continha um pó, mas sem qualquer ameaça.

A situação, que obrigou ao corte do trânsito nos acessos ao Largo Pombeiro, onde se situa a embaixada de Itália, próximo do Campo Mártires da Pátria, em Lisboa, foi dada como resolvida pelas 19h40.

A suspeita comunicada às autoridades levou ao acionamento de um protocolo de segurança específico para estes casos, tendo estado no terrenos equipas da PSP de investigação criminal, da Divisão de Trânsito e da Unidade Especial de Polícia, através da subunidade Centro de Inativação de Engenhos Explosivos e Segurança em Subsolo, com o apoio do Regimento de Sapadores Bombeiros e de uma ambulância do INEM.

As investigações prosseguem agora para apurar a origem da ameaça.

