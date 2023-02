PRR. Costa faz ponto de situação dos fundos a Marcelo

O primeiro-ministro vai apresentar ao Presidente da República, esta quarta-feira, um ponto de situação sobre o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), uma semana após Bruxelas ter dado 'luz verde' a novo desembolso.

A reunião entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa está agendada para as 16h00, no Antigo Picadeiro Real, Museu Nacional dos Coches, em Lisboa, e surge depois de, há uma semana, o executivo comunitário ter concretizado o pagamento da segunda 'tranche' de 1,8 mil milhões de euros a Portugal (1,7 mil milhões de euros em subvenções e 109 milhões de euros em empréstimos) pelo cumprimento de 20 marcos e objetivos.

Ao todo, Portugal é o sexto país da União Europeia (UE) com mais verbas arrecadadas para o Plano PRR, cerca de 5,14 mil milhões de euros, sendo o quarto com maior execução pela taxa de 17%.

No que toca à implementação do PRR, Portugal surge em quarto lugar na UE com uma taxa de execução de 17% devido aos 35 investimentos e 23 reformas já concretizados de um total de 284 investimentos e 57 reformas acordados com Bruxelas e que correspondem ao número global de marcos e objetivos.

O Presidente da República tem defendido maior rapidez na execução do PRR e já anunciou que tenciona visitar algumas das obras com o primeiro-ministro, no âmbito do “PRR em Movimento”, que o líder do Executivo está a realizar desde janeiro.