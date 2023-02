Prisões. Governo cria grupo de trabalho para desenvolver plano de saúde

O Governo cria um grupo de trabalho para desenvolver o plano de saúde nas prisões.

Identificar barreiras, colmatar lacunas e reforçar o acesso aos cuidados de saúde são alguns dos objetivos deste plano. Até então, os cuidados prestados aos reclusos em Portugal são garantidos pelo Serviço Nacional de Saúde, em condições semelhantes às oferecidas a todos os outros cidadãos.

O novo plano de sáude nas prisões é publicado na semana em que Portugal acolhe a apresentação do relatório O Estado da Saúde nas Prisões para a Região Europeia da OMS. As sessões decorrem esta quarta-feira no Infarmed, em Lisboa, e, amanhã, no Auditório do Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto.