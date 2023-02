Portugal quer reter estudantes internacionais com estágios remunerados

Estes estudantes internacionais podem também estagiar no estrangeiro, desde que o façam em empresas portuguesas. As bolsas correspondem a dois IAS, indexante dos apoios sociais, ou seja, cerca de 960 euros mais subsídios.

De acordo com o presidente da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), Portugal tornou-se “um pólo que precisa de recursos humanos qualificados” e este programa responde a uma “nova necessidade” do país em captar talento, aumentar a produtividade e “trazer mais cosmopolitismo às empresas” nacionais.

Destinado aos cerca de 70 mil estudantes estrangeiros, que frequentam universidades portuguesas, o programa nasce do “Inov Contacto”, que há 25 anos apoia a inserção no mercado de trabalho, sendo agora o talento internacional o enfoque.

Luís Castro Henriques acredita que o número de participantes vai “crescer gradualmente”.

Tendo em conta o “universo crescente de estudantes estrangeiros e com o interesse que as empresas têm demonstrado em ter estes quadros”, o presidente da AICEP diz que o número de participantes poderá vir a aproximar-se do volume de estágios do Inov Contacto, que abrange entre 200 e 300 pessoas por edição.

Programa decorre em 10 empresas em fase inicial

Até setembro, o programa decorre em fase piloto, em 10 das cerca de 50 empresas associadas da Business Roundtable Portugal, Associação que reúne as maiores empresas do país.

Segundo o secretário-geral da Associação, Pedro Ginjeira, o objetivo é “aproveitar estes estrangeiros que já cá estão, para que eles possam, ou dentro de Portugal, ou fora, se tiverem regressado aos países da origem, mas estiverem a trabalhar em empresas portuguesas” ajudar no processo de internacionalização das empresas, com vista a que “médias se tornem grandes e as grandes se tornem globais.”

Nesta fase, estão a ser selecionados candidatos apenas da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. No último trimestre deste ano, a AICEP e a Associação Business Roundtable Portugal esperam abrir este programa a todas as universidades e empresas.