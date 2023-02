Pinhal Interior Sul vai ter máquina para limpezas florestais

Citado no documento, Carlos Viegas, da ADAI, indica que foi instalado no equipamento florestal "um sistema sensorial composto por três tipos diferentes de perceção: temos câmaras em toda a volta do dispositivo, sensores térmicos e sensor laser".

"Ao colocarmos este tipo de automatismos não estamos a dizer que vamos tirar completamente as pessoas do terreno, elas vão ser sempre necessárias, o que podemos é maximizar a sua capacidade de trabalho", realça.

Este equipamento poderá ser utilizado nestes casos, na utilização conjunta que for feita em articulação com os outros municípios em função da "priorização da sua atividade".

A Pinhal Maior é uma entidade de direito privado sem fins lucrativos, criada em maio de 1994, que agrega associados de natureza pública e privada, cooperativas agrícolas, associações culturais, desportivas e recreativas, IPSS (instituições particulares de solidariedade social) e instituições bancárias.

O seu objetivo principal é a promoção de desenvolvimento global e equilibrado, na região do Pinhal Interior Sul, através de uma integração adequada com os espaços e entidades de âmbito regional, nacional e internacional, mediante o apoio e dinamização das atividades produtivas, na área dos recursos humanos, do turismo e do património.

A Associação tem ainda por objeto a promoção de estatutos, da investigação e de atuação no âmbito de desenvolvimento local e regional, em cooperação com todas as entidades públicas e privadas que prossigam os mesmos fins.

Tem como território de intervenção os concelhos de Mação, no distrito de Santarém, Oleiros, Proença-a-Nova, Sertã e Vila de Rei (distrito de Castelo Branco).