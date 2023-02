Ministério e professores vão realizar nova ronda negocial

O Ministério da Educação e os sindicatos de professores ainda não chegaram a um acordo, mas há uma nova ronda de negociações marcada para 23 de fevereiro.



A notícia foi avançada esta quarta-feira pelo secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, no final de uma reunião com o ministro João Costa.

“Ficou ainda marcada, para além da reunião de sexta-feira, uma nova ronda negocial para o dia 23 e que, se não houver acordo, ainda poderá ser acrescida de negociação complementar”, disse o sindicalista aos jornalistas.

Mário Nogueira afirmou no final da reunião desta quarta-feira que, relativamente ao novo modelo de contratação e colocação de professores, ainda se está longe de um acordo.

“Em relação aos cursos estamos longe de haver um acordo, embora ainda vamos esperar para ver o que é que o Ministério, que está a ouvir os sindicatos, pode ou não resolver naquelas matérias.”

Depois do secretário-geral da Fenprof falou o líder do Sindicato de Todos os Profissionais de Educação, que teve conhecimento do parecer da PGR na reunião com a equipa do Ministério da Educação.

André Pestana defende que não há qualquer ilegalidade com a greve decretada pelo STOP, mas adianta que o departamento jurídico do sindicato ainda está a avaliar o parecer pedido pelo ministro João Costa.

“O departamento jurídico está a analisar, mas o que já me enviou é que isto é uma mão cheia de nada para o Ministério da Educação, agora, o Ministério da Educação tenta aproveitar tudo o que possa existir [no parecer], como também nós estamos a ressalvar aspetos que demonstram que não está tão vincado como diz o Ministério da Educação”, afirmou o líder do STOP.