Judiciária fez buscas na Câmara de Mogadouro

A Câmara de Mogadouro, no distrito de Bragança, foi alvo de buscas da Polícia Judiciária. O presidente revela que a autarquia manifestou "toda a disponibilidade para colaborar com as autoridades".

"Os inspetores da PJ compareceram nas instalações da câmara municipal por volta das 9h00, munidos de um mandado de busca e apreensão, que me foi entregue. Solicitaram que disponibilizasse os responsáveis pelas secções envolvidas para prestar apoio à investigação e facultar todos os documentos necessários", confirmou António Pimentel.

O autarca social-democrata disse ainda que as buscas incidem sobre um período com início em 2014.

"A mim não me foi solicitado nada e apelei aos funcionários de várias divisões da autarquia que colaborassem com a autoridade judiciaria", frisou.

Segundo o autarca, a investigação foi transversal a várias divisões municipais.