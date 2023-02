Greve dos professores. Parecer "é mão cheia de nada para o Ministério da Educação"

O parecer do conselho consultivo da Procuradoria-Geral da República (PGR) é uma "mão cheia de nada para o Ministério da Educação", afirmou esta quarta-feira o líder do Sindicato de Todos os Profissionais de Educação (STOP).

André Pestana teve conhecimento do parecer, que considera que a greve está a violar a lei, na reunião com a equipa do Ministério da Educação.

O líder do STOP defende que não há qualquer ilegalidade com a greve decretada pelo Sindicato de Todos os Profissionais de Educação, mas adianta que o departamento jurídico do sindicato ainda está a avaliar o parecer pedido pelo ministro João Costa.

“O departamento jurídico está a analisar, mas o que já me enviou é que isto é uma mão cheia de nada para o Ministério da Educação, agora, o Ministério da Educação tenta aproveitar tudo o que possa existir [no parecer], como também nós estamos a ressalvar aspetos que demonstram que não está tão vincado como diz o Ministério da Educação”, afirmou André Pestana, em declarações aos jornalistas no final da reunião no Ministério da Educação.